В Курской области отремонтируют учреждения культуры

2 Март 2020 2020-03-02T16:34:42+03:00

Изменить размер текста: A A

В 2020 году в Курской области капитально отремонтируют 15 учреждений культуры - в селах Ивановское Рыльского района и Толпино Кореневского, поселках Касторное и Черемисиново, в Обояни. Ремонт обойдется в 46 млн 960 тысяч рублей. Средства выделят из областного бюджета.

Кроме того, в текущем году в рамках национального проекта «Культура» дополнительно капитально отремонтируют десять учреждений культуры в Суджанском, Курском, Горшеченском, Обоянском, Кореневском, Хомутовском и Льговском районах. На эти цели выделили более 25 млн рублей, из них 22 млн рублей - федеральные средства.

ИСТОЧНИК KP.RU