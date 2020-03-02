2020-03-02T16:10:26+03:00
Происшествия

74-летняя курянка пыталась дать взятку полицейскому

Женщина торговала спиртным
Яна ШЕЛЕСТ
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Полицейский от взятки отказалсяПолицейский от взятки отказалсяФото: Из архива "КП"
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Курский следственный отдел СУ СК по Курской области возбудил уголовное дело в отношении 74-летней женщины, подозреваемой в покушении на дачу взятки. Пенсионерка, проживающая в одной из деревень Медвенского района, занималась незаконной продаже алкоголя.

24 февраля 2020 года примерно в 14:20 минут подозреваемая, не желая быть привлеченной к административной ответственности, у себя дома передала старшему участковому уполномоченному полиции в качестве взятки тысяч 14 тысяч рублей.

Полицейский от денег отказался и сообщил о произошедшем в дежурную часть. Сейчас по делу проводятся следственные действия, устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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