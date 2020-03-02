Курский проект "Кино в театре" перешел в новый формат

2 Март 2020 2020-03-02T16:10:31+03:00

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В воскресенье, 1 марта, в Курском драматическом театре имени А.С. Пушкина в рамках XIV сезона показали приключенческий фильм-сказку в жанре фэнтези производства Норвегии «Эспен в поисках Золотого замка». А предсеансовое мероприятие «Солнце золотое» было посвящено празднованию Масленицы, знаменующей начало долгожданной весны.

Выставка работ молодых фотохудожников развернулась в фойеФото: Светлана ВОЛКОВА

- Проект «Кино в театре» в этом году скорректировал свой формат, став досуговой площадкой исключительно для семейной аудитории с возрастными ограничениями 0+, 6+ и 12+. Прежний лозунг проекта «Смотрим кино по-настоящему!» сменился на «В кино – всей семьей!». Теперь каждый раз своим гостям «Кино в театре» предлагает совершенно новую программу, разворачивая перед родителями и их детьми уникальное развивающее творческое пространство. Предсеансовые мероприятия стали местом как для реализации детских талантов, так и для демонстрации мастерства специалистов учреждений дополнительного образования, творческих объединений и учебных заведений, многие из которых стали добрыми партнерами проекта, - рассказали организаторы проекта.

Мероприятие было посвящено проводам МасленицыФото: Светлана ВОЛКОВА

На этот раз друзей проекта ждали следующие мероприятия: мини-концерт «Широкая Масленица» от детского фольклорного ансамбля «Тимоша» Курского музыкального колледжа им. Г. В. Свиридова, выставка декоративно-прикладного творчества «Русское рукоделие» от обучающихся Центра детского творчества, фотовыставка колледжа культуры «Весенний вернисаж», книжная выставка-викторина Курской областной научной библиотеки имени Николая Асеева, выставка Lego-роботов от детского технопарка «Кванториум». Гости проекта также продолжили работу над уникальной раскраской «Волшебный Курск», созданной в преддверии 1000-летия города.

Гости снова потрудились над раскраскойФото: Светлана ВОЛКОВА

Информационный спонсор проекта - "Комсомольская правда - Курск".

Проект "Кино в театре" 1 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU