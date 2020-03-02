99 лет исполнилось курянину, участнику Великой Отечественной, Петру Михину

2 Март 2020 2020-03-02T15:25:09+03:00

Петр Алексеевич является также автором уникальных книг о Второй мировой

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2 марта 99 лет исполнилось курянину, ветерану Великой Отечественной войны, Петру Михину.

20-летним юношей со скамьи Ленинградского педагогического института Петр Алексеевич ушел на фронт. Воинский путь ветерана начался со Ржевской и Курской битв, продолжился освобождением европейских стран, а завершился в далеком Порт-Артуре победой над Японией.

После войны Петр Михин преподавал математику и около 30 лет руководил Курским областным институтом повышения квалификации учителей. Наш земляк является почетным гражданином города Курска, Ржевского района Тверской области и города Соледар Донецкой области.

Петр Алексеевич, несмотря на столь солидный возраст, пишет книги в которых простым и доступным языком рассказывает «окопную правду» солдатского быта. Некоторые из его документальных книг изданы за рубежом.

ИСТОЧНИК KP.RU