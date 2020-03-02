К 8 Марта в Курске откроется выставка

2 Март 2020 2020-03-02T14:13:33+03:00

На ней будет представлено около 120 работ

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4 марта в 16:00 в выставочном зале «Звездный» (Красная площадь, 2/4) состоится открытие выставки произведений женщин-художников под общим названием «Предчувствие весны».

На выставке будут представлены работы, выполненные в различных техниках: акварель, пастель, батик и др. Большую часть экспозиции составят цветочные натюрморты, тематические натюрморты, пейзажи и портреты (около 120 работ).

Сирень, тюльпаны, розы, подснежники и пионы «зацветут» на этой весенней выставке и наполнят выставочный зал своей завораживающей красотой. Экспозицию дополнят работы декоративно-прикладного искусства областного дома народного творчества народных мастериц.

Выставка продлится до 18 марта. дополнительная информация по тел. +7(4712) 70-20-69.

ИСТОЧНИК KP.RU