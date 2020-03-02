Курянин угнал "семерку", чтобы доехать до дома

2 Март 2020 2020-03-02T13:16:16+03:00

В тот же день полиция обнаружила автомобиль с техническими повреждениями в Обояни Фото: Светлана ВОЛКОВА

Изменить размер текста: A A

В Курском районе задержали подозреваемого в угоне ВАЗовской "семерки". С заявлением в полицию обратился молодой человек, который вечером оставил машину в поселке Ворошнево, а на утро не нашел ее на парковке. В тот же день полиция обнаружила автомобиль с техническими повреждениями в Обояни.

- В дальнейшем выяснилось, что к хищению причастен 22-летний уроженец Обоняского района. В день угона он был в гостях в Курском районе у друзей. Чтобы не оставаться у них на ночевку, он, выйдя во двор, заметил не запертую машину, без сигнализации. На угнанном транспорте доехал до дома в Обояни, выбирая исключительно проселочные дороги, не заботясь о техническом состоянии машины, - сообщили КП-Курск в полиции региона.

ВАЗовскую "семерку" парень бросил недалеко от своего жилья, похитив из салона магнитолу и навигатор, которые в дальнейшем у него изъяли.

Оперативники и эксперты собрали доказательства причастности молодого человека к угону. После задержания он сознался и стал фигурантом уголовного дела.

Найденный автомобиль вернули владельцу.

ИСТОЧНИК KP.RU