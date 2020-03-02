В Курске раскрыли кражу ювелирных украшений из ломбарда

2 Март 2020 2020-03-02T12:34:19+03:00

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Сотрудники уголовного розыска УМВД России по Курску раскрыли кражу ювелирных украшений из ломбарда. По подозрению задержана 54-летняя курянка. Женщина работала приемщицей в ломбарде и воспользовалась своим положением в корыстных целях. Она подменивала золотые изделия на бижутерию. Всего, таким образом, было похищено свыше 20 украшений на общую сумму 160 тысяч рублей.

- Преступления оставались незамеченными на протяжении нескольких месяцев. Владелец ломбарда была в командировке, и никто не контролировал работу пункта приема. Кражи обнаружились, когда сразу несколько потерпевших пожелали выкупить заложенные в ломбард изделия, рассказали в УМВД России по Курской области.

Курянка тщательно пыталась скрыть следы преступлений, уничтожив все записи с камер видеонаблюдения. Как призналась сама подозреваемая, похищенные украшения она успела сбыть.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 «Кража». Фигурантка находится под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU