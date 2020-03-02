В Курске раскрыли кражу ювелирных украшений из ломбарда
Сотрудники уголовного розыска УМВД России по Курску раскрыли кражу ювелирных украшений из ломбарда. По подозрению задержана 54-летняя курянка. Женщина работала приемщицей в ломбарде и воспользовалась своим положением в корыстных целях. Она подменивала золотые изделия на бижутерию. Всего, таким образом, было похищено свыше 20 украшений на общую сумму 160 тысяч рублей.
- Преступления оставались незамеченными на протяжении нескольких месяцев. Владелец ломбарда была в командировке, и никто не контролировал работу пункта приема. Кражи обнаружились, когда сразу несколько потерпевших пожелали выкупить заложенные в ломбард изделия, рассказали в УМВД России по Курской области.
Курянка тщательно пыталась скрыть следы преступлений, уничтожив все записи с камер видеонаблюдения. Как призналась сама подозреваемая, похищенные украшения она успела сбыть.
Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 «Кража». Фигурантка находится под подпиской о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU