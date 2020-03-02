Пьяная курянка без прав сбила девушку и скрылась

2 Март 2020 2020-03-02T11:55:42+03:00

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28 февраля в 20.15 21-летняя женщина-водитель, будучи пьяной и не имея прав, ехала по автодороге Железногорск-Студенок в Железногорском районе. На втором километре трассы она, по предварительным данным, сбила 18-летнюю девушку, которая шла навстречу.

После этого женщина-водитель с места ДТП скрылась, но потом ее разыскала полиция. Пострадавшую госпитализировали с ранениями различной степени тяжести, сообщили в УГИБДД УМВД по Курской области.

ИСТОЧНИК KP.RU