Пьяная курянка без прав сбила девушку и скрылась
ДТП произошло в Железногорском районе
Женщина-водитель с места ДТП скрыласьФото: Из архива "КП"
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28 февраля в 20.15 21-летняя женщина-водитель, будучи пьяной и не имея прав, ехала по автодороге Железногорск-Студенок в Железногорском районе. На втором километре трассы она, по предварительным данным, сбила 18-летнюю девушку, которая шла навстречу.
После этого женщина-водитель с места ДТП скрылась, но потом ее разыскала полиция. Пострадавшую госпитализировали с ранениями различной степени тяжести, сообщили в УГИБДД УМВД по Курской области.
ИСТОЧНИК KP.RU