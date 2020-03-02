2020-03-02T11:55:42+03:00
Происшествия

Пьяная курянка без прав сбила девушку и скрылась

ДТП произошло в Железногорском районе
Яна ШЕЛЕСТ
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Женщина-водитель с места ДТП скрыласьЖенщина-водитель с места ДТП скрыласьФото: Из архива "КП"
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28 февраля в 20.15 21-летняя женщина-водитель, будучи пьяной и не имея прав, ехала по автодороге Железногорск-Студенок в Железногорском районе. На втором километре трассы она, по предварительным данным, сбила 18-летнюю девушку, которая шла навстречу.

После этого женщина-водитель с места ДТП скрылась, но потом ее разыскала полиция. Пострадавшую госпитализировали с ранениями различной степени тяжести, сообщили в УГИБДД УМВД по Курской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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