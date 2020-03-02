2020-03-02T14:05:34+03:00
Звезды

В Курске завершились масленичные гулянья

На Театральной площади сожгли чучело
Яна ШЕЛЕСТ
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На площади собрались тысячи курянНа площади собрались тысячи курян
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Главные масленичные гулянья Курска прошли на Театральной площади. 1 марта, в последний день Масленицы праздничная программа включала спортивные эстафеты, хороводы, народные забавы и игры, а также концерт.

Мастер-класс по изготовлению кукол из соломы Фото: Светлана ВОЛКОВА

Мастер-класс по изготовлению кукол из соломыФото: Светлана ВОЛКОВА

Для детей работали аттракционы. Самые смелые куряне пытались покорить призовой столб. Ну и, конечно, кульминацией праздника стало сжигание чучела Масленицы.

На Театральной площади веселье шло полным ходом Фото: Светлана ВОЛКОВА

На Театральной площади веселье шло полным ходомФото: Светлана ВОЛКОВА

На площади пекли вкусные блины с разной начинкой и готовили шашлыки.

В центре Курска было очень много народа Фото: Светлана ВОЛКОВА

В центре Курска было очень много народаФото: Светлана ВОЛКОВА

Проводы Масленицы в Курске.

ИСТОЧНИК KP.RU

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