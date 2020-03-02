В Курске завершились масленичные гулянья
Главные масленичные гулянья Курска прошли на Театральной площади. 1 марта, в последний день Масленицы праздничная программа включала спортивные эстафеты, хороводы, народные забавы и игры, а также концерт.
Мастер-класс по изготовлению кукол из соломыФото: Светлана ВОЛКОВА
Для детей работали аттракционы. Самые смелые куряне пытались покорить призовой столб. Ну и, конечно, кульминацией праздника стало сжигание чучела Масленицы.
На Театральной площади веселье шло полным ходомФото: Светлана ВОЛКОВА
На площади пекли вкусные блины с разной начинкой и готовили шашлыки.
В центре Курска было очень много народаФото: Светлана ВОЛКОВА
Проводы Масленицы в Курске.
ИСТОЧНИК KP.RU