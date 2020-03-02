В Курске ночью загорелся дом

2 Март 2020 2020-03-02T09:45:00+03:00

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1 марта в 22:34 в «Службу спасения» поступило сообщение о возгорании в частном доме по адресу: г. Курск, 11-й Щигровский переулок. На место происшествия выехали пожарные-спасатели ПСЧ № 2 и 5 города Курска, сотрудники полиции, медики скорой помощи, работники электрических сетей.

Загорание локализовали в 22:42, ликвидировали в 22:45. В кирпичном жилом одноэтажном доме общей площадью 164 квадратных метра в одной комнате огонь повредил стены, потолок, вещи б/у, мебель б/у, а в другой - закоптились стены. Пострадавших нет.

Пожар тушили 14 человек, шесть единиц техники, в том числе от МЧС семь человек и три единицы техники. Ущерб и причина пожара устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU