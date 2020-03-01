В Курске 27-летний парень пострадал при пожаре в гараже

1 Март 2020 2020-03-01T11:16:51+03:00

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27-летний молодой человек пострадал во время пожара в Курске. Как сообщили в региональном ГУ МЧС, сообщение о загорании гаража на улице Звездной поступило 29 февраля в 19.25. Оперативные службы прибыли на место в течение шести минут, через 20 - огонь ликвидировали.

Как уточнили в ведомстве, в результате пожара в кирпичном помещении закопчены стены и потолок, повреждена «Мазда», а пострадавшего 27-летнего парня доставили в больницу. Ущерб и причину ЧП устанавливают специалисты.

Напомним, о чрезвычайно ситуации следует сообщать на номер вызова экстренных служб «112», Кроме того, в регионе работает единый «телефон доверия»: 8-4712-51-00-22.

ИСТОЧНИК KP.RU