С 3 марта в Курске поднимется стоимость проезда в общественном транспорте

1 Март 2020 2020-03-01T11:23:11+03:00

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Стоимость проезда в коммерческом общественном транспорте Курска поднимается с 3 марта. Как пояснили в мэрии, федеральный закон №220 позволяет частным перевозчикам городских маршрутов самостоятельно устанавливать цену поездки.

Со вторника проезд в коммерческих «ПАЗах» и микроавтобусах обойдется в 22 рубля при оплате наличными или 19 рублей при расчете банковской картой. Стоимость же поездки в муниципальном транспорте (троллейбусах и трамваях МУП «Курскэлектротранс» и в автобусах МУП «ПАТП города Курска») останется прежней - 17 рублей.

В администрации города отмечают, что даже с этим повышением в Курске сохраняется один из самых низких тарифов на пассажирские перевозки в ЦФО. Ведь в Белгороде одна поездка обходится в 25 рублей при оплате наличными и 20 рублей - картой. В Воронеже - 23 рубля и 21 рубль соответственно.

ИСТОЧНИК KP.RU