В Курск приедут врачи Центра кардиохирургии Вишневского
5 и 6 марта они будут работать в областной поликлинике
Запись на прием по телефону: 8 (4712) 46-45-46Фото: Из архива "КП"
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Специалисты Центра кардиохирургии им. А.А. Вишневского Министерства обороны России проведут консультативный прием жителей региона.
5 и 6 марта врачи будут работать на базе консультативной поликлиники Курской областной клинической больницы. Они отберут пациентов, нуждающихся в высокотехнологичной медицинской помощи по профилю «сердечно-сосудистая хирургия».
Запись на прием по телефону: 8 (4712) 46-45-46.
ИСТОЧНИК KP.RU