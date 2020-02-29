В Курск приедут врачи Центра кардиохирургии Вишневского

29 Февр. 2020 2020-02-29T12:26:28+03:00

Запись на прием по телефону: 8 (4712) 46-45-46 Фото: Из архива "КП"

5 и 6 марта они будут работать в областной поликлинике

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Специалисты Центра кардиохирургии им. А.А. Вишневского Министерства обороны России проведут консультативный прием жителей региона.

5 и 6 марта врачи будут работать на базе консультативной поликлиники Курской областной клинической больницы. Они отберут пациентов, нуждающихся в высокотехнологичной медицинской помощи по профилю «сердечно-сосудистая хирургия».

Запись на прием по телефону: 8 (4712) 46-45-46.

ИСТОЧНИК KP.RU