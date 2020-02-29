Со 2 марта в Курске будут выключать свет

29 Февр. 2020 2020-02-29T12:17:48+03:00

Без света останутся все три округа Фото: Из архива "КП"

Без электроэнергии останутся все три округа

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В связи с проведением плановых работ в электрических сетях будет произведено отключение электроэнергии по следующим улицам города:

В СЕЙМСКОМ ОКРУГЕ:

С 02 по 06 марта 2020 г. с 9-30 до 15-00:

ул. Пионеров 21-51; 28-52; Чумаковская 30-44, 21-39; Красная Армия 36-40; Народная 2-2а; Белгородская 23; Сумская 13-23; Моковская 26-30; Заводская 6.

С 02 по 06 марта 2020 г. с 9-00 до 17-00:

ул. Малиновая 21-53, 22-56; Овечкина 80д-106, 55-83; Бочарова 43-65, 52-58; Литовская 35а-55; 5-йДаньшенский переулок 3-19, 4-20; 6-й Даньшенский переулок 3-11, 2-14;

7-йДаньшенский переулок 1-11, 2-10., 3-й Степной переулок 2-28/10, 1-23/38;

2-й Кислинский проезд 4-24/34, 1-21/32; 1-й Кислинский проезд 3/9-17/23, 6/27-16/26;

2-й Степной переулок 14-28/23, 15/13-57/29; 1-й Степной переулок 4-18/16, 3-11/14;

1-я Степной улица 42-88/2, 43-81; 4-я Кислинская ул. 19/18-27/6, 20/16-24/9; 5-я Кислинская ул. 40/28-16/8.

Тел. для справок: 32-32-15.

В ЦЕНТРАЛЬНОМ ОКРУГЕ:

С 02 по 06 марта 2020г. с 9-00 до 17-00:

ул. Спортивная, Олимпийская, 2-я Кавказская, Новобугорская, Бугорская, 1-й-2-й Бугорские переулки, 2,3,4-й Аэродромные переулки, 2-й Воротний переулок.

Тел. для справок: 32-40-89.

В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ОКРУГЕ:

С 02 по 06 марта 2020 г. с 09-30 до 16-00:

Агрегатная 2-36, Октябрьская, 5-19, ВЧК, 55-99.

Тел. для справок: 26-32-10.

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