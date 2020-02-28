2020-02-28T17:05:19+03:00
Происшествия

Курян предупредили о гололеде

Днем 29 февраля столбик термометра поднимется до +7
Ольга ДАНИЛОВА
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автомобилистам советуют быть осторожными на дорогеавтомобилистам советуют быть осторожными на дорогеФото: Светлана ВОЛКОВА
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По прогнозу Курского Гидрометцентра в Курской области с 21.00 28 февраля в течение суток будет облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер западный 5-10 м/с. Температура: - по области ночью 1-6° мороза, днем 2-7º тепла.

МЧС предупреждает о гололеде:

Недопустимо торможение и одновременный поворот рулевого колеса. При этом торможении не вращающиеся передние колеса не смогут изменить направление движения авто. Когда прекратится торможение, авто резко поедет в сторону вывернутых колес. Изменение направления движения авто бывает неожиданным для водителя.

Старайтесь преодолевать обледенелые подъемы на немного повышенной скорости, чтобы не пришлось переключать передачи на подъеме, а затем постепенно делать меньшее нажатие на педаль газа. На перекрестках нужно опасаться столкновения с машинами, которые следуют в поперечном направлении. Будьте осторожными, так как не все водители могут правильно учитывать опасность гололеда. Дистанция до транспортных средств, которые находятся впереди, к примеру, при скорости 30 км/час, должна быть 15 метров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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