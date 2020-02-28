В Курске стартовал межрегиональный турнир по фехтованию
Соревнования посвящены памяти тренера Анастасии Кирилловой
Сражаться за награды будут ребята со всей страны и из-за рубежаФото: Светлана ВОЛКОВА
Изменить размер текста:
Почти 600 юных спортсменов приехали в Курск на традиционный турнир по фехтованию памяти тренера Анастасии Кирилловой.
Сражаться за награды будут ребята со всей страны, а также гости с Кипра, из Белоруссии и Луганска.
Наша сборная одна из самых многочисленных. Поединки будут проходить ежедневно до 4 марта с 10:00 до 17:00.
ИСТОЧНИК KP.RU