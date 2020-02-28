2020-02-28T16:33:49+03:00
Спорт

В Курске стартовал межрегиональный турнир по фехтованию

Соревнования посвящены памяти тренера Анастасии Кирилловой
Ольга ДАНИЛОВА
Поделиться:
Сражаться за награды будут ребята со всей страны и из-за рубежаСражаться за награды будут ребята со всей страны и из-за рубежаФото: Светлана ВОЛКОВА
Изменить размер текста:

Почти 600 юных спортсменов приехали в Курск на традиционный турнир по фехтованию памяти тренера Анастасии Кирилловой.

Сражаться за награды будут ребята со всей страны, а также гости с Кипра, из Белоруссии и Луганска.

Наша сборная одна из самых многочисленных. Поединки будут проходить ежедневно до 4 марта с 10:00 до 17:00.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Курян предупредили о гололеде
В Курске стартовал межрегиональный турнир по фехтованию
Курским депутатам запретили устраивать родственников своими помощниками
Руководство СК проведет прием в Курской области
Курянин отсудил у комитета ЖКХ Курска 75 тысяч рублей
В Курской области ветераны войны к 9 мая получат выплаты
В Курске могут поднять цены на проезд
В Курске сносят общежития
Житель Курска украл из кладовки три велосипеда
Курское «Динамо» одержало победу
На ремонт курских теплосетей потратят бюджетные средства
Курские таможенники возвратили на Украину поддельную икру
В Курске инвалид отсудил у государства деньги за лекарства
В Курске на Театральной площади выступит Надежда Крыгина
В Курске пройдет «Гроза»
В Курске подростка осудили за жестокое убийство
На выходных в Курске ограничат движение транспорта
В Курске без горячей воды и тепла останутся школы и детсады
Под Курском выращивают экзотические цветы
Пропавшего курского подростка нашли в Подмосковье
В курском драмтеатре покажут премьеру
За сутки мошенники похитили у курян около двух миллионов рублей
В Курске продолжаются Масленичные гулянья