В Курске стартовал межрегиональный турнир по фехтованию

28 Февр. 2020 2020-02-28T16:33:49+03:00

Сражаться за награды будут ребята со всей страны и из-за рубежа Фото: Светлана ВОЛКОВА

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Почти 600 юных спортсменов приехали в Курск на традиционный турнир по фехтованию памяти тренера Анастасии Кирилловой.

Сражаться за награды будут ребята со всей страны, а также гости с Кипра, из Белоруссии и Луганска.

Наша сборная одна из самых многочисленных. Поединки будут проходить ежедневно до 4 марта с 10:00 до 17:00.

ИСТОЧНИК KP.RU