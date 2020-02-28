2020-02-28T16:17:50+03:00
Политика

Курским депутатам запретили устраивать родственников своими помощниками

Прокуратура обнаружила законодательный "пробел"
Ольга ДАНИЛОВА
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Прокуратура внесла представление председателю Курской областной ДумыПрокуратура внесла представление председателю Курской областной ДумыФото: Светлана ВОЛКОВА
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Прокуратура Курской области в Курской областной Думе обнаружила отсутствие необходимого правового регулирования работы помощников депутатов.

- Для устранения нарушений закона, исключения коррупционных рисков внесено представление председателю Курской областной Думы. В Закон Курской области «О статусе депутата Курской областной Думы» внесены изменения и дополнения, касающиеся прав и обязанностей, условий осуществления полномочий помощника депутата, - сообщили КП-Курск в ведомстве.

Закон дополнен нормой, по которой близкие родственники депутата областной Думы, а также лица, состоящие с депутатом в близком свойстве, не вправе работать по срочному трудовому договору помощником этого депутата. Также утверждено Положение о помощниках депутата Курской областной Думы, регламентирующее их режим работы и оплату труда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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