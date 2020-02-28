Руководство СК проведет прием в Курской области

28 Февр. 2020 2020-02-28T15:37:45+03:00

На прием можно обратиться по вопросам расследования уголовных дел и проведения доследственных проверок Фото: Из архива КП.

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4 марта с 15.00 заместитель руководителя следственного управления СК России по Курской области подполковник юстиции Васильченко Михаил Иванович проведет прием граждан в Железногорском межрайонном следственном отделе по адресу: Железногорск, ул. Гагарина, д. 18/2.

Телефоны для справок и предварительной записи 8 (471-48) 4-91-88, 4-91-66.

На прием можно обратиться по вопросам расследования уголовных дел и проведения доследственных проверок, а также с жалобами на действия или бездействие и процессуальные решения, принятые должностными лицами следственного управления СК России по Курской области, сказали в СК.

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

ИСТОЧНИК KP.RU