Курянин отсудил у комитета ЖКХ Курска 75 тысяч рублей

28 Февр. 2020 2020-02-28T14:39:46+03:00

Изменить размер текста: A A

Курский областной суд рассмотрел гражданское дело к Комитету ЖКХ Курска, МУП «Курскводоканал» и мэрии о возмещении ущерба, причиненного в результате дорожно-транспортного происшествия.

ЧП произошло еще полтора года назад. Вечером 22 августа 2018 года в районе дома 39 по улице Бурцевка Курска из-за того, что "просел" люк на дороге произошло ДТП с участием мотоцикла Honda.

- Вступившим в силу постановлением мирового судьи судебного участка № 2 судебного района Центрального округа Курска от 24 сентября 2018 года комитет ЖКХ Курска признан виновным по 1. 1 ст. 12.34 КоАП РФ за необеспечение содержания дороги по улице Бурцевка Курска в безопасном для движения состоянии. А именно, напротив дома № 39 образовалась просадка люка смотрового колодца в виде ямы, глубиной 13 сантиметров, - рассказали в Курском облсуде.

Ленинский районный суд Курска пришел к выводу, что надлежащим ответчиком по делу является Комитет ЖКХ Курска, и взыскал с комитета в пользу мотоциклиста 75 тысяч рублей, а также судебные расходы по оценке ущерба в размере 10 тысяч рублей.Ответчик решение обжаловал, но безрезультатно.

ИСТОЧНИК KP.RU