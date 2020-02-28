В Курской области ветераны войны к 9 мая получат выплаты

28 Февр. 2020 2020-02-28T14:38:53+03:00

Все выплаты будут осуществлены в апреле - мае

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К 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне ветераны Курской области получат единовременную денежную выплату из регионального бюджета.

Для участников Великой Отечественной войны ее размер составит пять тысяч рублей, вдов (вдовцов) - две тысячи рублей. Предоставлять заявление в органы социальной защиты не нужно, списки они сформируют сами.

Ранее Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате участникам Великой Отечественной войны. Инвалиды и ветераны, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей и гетто, вдовы и вдовцы военных, погибших в Великой Отечественной войне, войнах с Японией и Финляндией, а также вдовы и вдовцы инвалидов и участников Великой Отечественной войны получат по 75 тысяч рублей из федерального бюджета.

Труженикам тыла и бывшим совершеннолетним узникам нацистских концлагерей, тюрем и гетто выплатят по 50 тысяч рублей. Все выплаты будут осуществлены в апреле - мае 2020 года, списки формирует Пенсионный фонд РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU