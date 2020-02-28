В Курске могут поднять цены на проезд

28 Февр. 2020 2020-02-28T13:29:45+03:00

В Курске избыток маршруток, но увеличить прибыль перевозчики хотят за счет увеличение платы за проезд Фото: Светлана ВОЛКОВА

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В некоторых маршрутках Курска появились объявления о подорожании проезда до 22 рублей. При оплате банковской картой цена за проезд составит 19 рублей. Новые цены на проезд таким образом анонсируют с 1 марта. В администрации города заявления в курских маршрутках пока никак не комментируют.

По предварительным данным 28 февраля в мэрии пройдет совещание по поводу повышения цен на проезд в городском транспорте. А результат обсуждения станет известен на следующей неделе.

К слову, негативную реакцию у местных маршрутчиков вызвало введение оплаты за проезд по банковским картам. Водители до сих пор "прячут" терминалы для оплаты, что делает крайне неудобным для пассажиров расчет по картам.

Одна из проблем городского транспорта - это избыток маршруток, которые вынуждены конкурировать друг с другом. Поэтому увеличить прибыл перевозчики хотят за счет роста платы за проезд.

ИСТОЧНИК KP.RU