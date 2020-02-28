В Курске сносят общежития

28 Февр. 2020 2020-02-28T13:16:33+03:00

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Ведутся работы по демонтажу трех из семи расселенных общежитий на 2-м Промышленном переулке Курска. Сейчас демонтируют кровлю, затем предстоит спилить аварийные деревья, которые мешают в работе. После этого по периметру будет установлено ограждение, сообщили в администрации Курска.

- Как уже отмечали ранее, выполняет все работы сторонняя организация за свой счет. Подрядчик заберет себе строительные материалы, оставшиеся после демонтажа, и передаст городу чистую площадку. При этом средства из городской казны затрачены не будут, - объяснили чиновники.

Остальные запланированные к сносу дома уберут до конца года.

ИСТОЧНИК KP.RU