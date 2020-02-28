2020-02-28T12:00:06+03:00
Происшествия

На ремонт курских теплосетей потратят бюджетные средства

Этой зимой тепло и горячую воду аварийно отключали 28 раз
Ольга ДАНИЛОВА
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Коммунальные аварии в Курске стали привычным деломКоммунальные аварии в Курске стали привычным деломФото: Светлана ВОЛКОВА
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На ремонт и замену тепло- и электросетей, водоснабжения и водоотведения в 2019 году в регионе потрачено более миллиарда рублей. Однако в этом сезоне в областном центре произошло 28 отключений, одно из них классифицировано Управлением Ростехнадзора как аварийная ситуация. По словам председателя областного комитета ЖКХ и ТЭК Алексея Дедова, коммунальный износ составляет более 70%. Ежегодно требуется менять не менее 40 километров тепловых сетей. Власти рассчитывают привлечь для модернизации федеральные средства.

- В рамках концессионного соглашения организация «Квадра» к средствам инвестиционной программы привлечет и средства из федерального фонда. Готовимся в «Фонд содействия реформированию ЖКХ» подать 28 проектов на общую сумму 500 млн рублей. 300 млн из этой суммы планируем получить из федеральных средств, 100 млн - концессионеры и 100 млн – бюджет Курска и Курской области, - сказал Алексей Дедов.

В течение трех лет планируется заменить потенциально аварийные участки, на эти цели потратят более миллиарда рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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