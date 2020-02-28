Курские таможенники возвратили на Украину поддельную икру

28 Февр. 2020 2020-02-28T10:51:30+03:00

Нарушителю грозит штраф от 50 до 300 тысяч рублей

Более 12 тысяч банок пытались провезти через пункт пропуска Крупец

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С территории Украины через автомобильный пункт пропуска Крупец следовал грузовой автомобиль из Молдовы. В составе сборного груза которого находилась имитированная икра мойвы.

Более 12 тысяч консервных банок общим весом 2,4 тонны везли без ветеринарного сертификата на товар. Икра мойвы имитированная входит в перечень товаров, подлежащих ветеринарному контролю. При ввозе, транзите, а также при перемещении внутри ЕАЭС данного подконтрольного товара, он должен сопровождаться ветеринарными сертификатами, выданными уполномоченными органами, как государства-члена ЕАЭС, так и страны-экспортера.

Искусственную икру возвратили на Украину. По факту несоблюдения установленных запретов и ограничений в отношении перевозчика из Молдовы составлен протокол об административном правонарушении. Постановление по делу вынесет суд. Нарушителю грозит штраф от 50 до 300 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU