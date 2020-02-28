2020-02-28T10:03:52+03:00
Происшествия

В Курске инвалид отсудил у государства деньги за лекарства

В аптеке отказали выдать онкобольному препарат бесплатно
Ольга ДАНИЛОВА
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Многие куряне вынуждены покупать препараты за свой счет, но не все идут в судМногие куряне вынуждены покупать препараты за свой счет, но не все идут в судФото: Светлана ВОЛКОВА
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В прокуратуру Сеймского округа Курска пожаловался курянин. Он сообщил о нарушении его прав на своевременное обеспечение бесплатным лекарственным препаратом.

Мужчина - инвалид первой группы в связи с онкологическим заболеванием. По назначению врача должен ежедневно без перерыва принимать жизненно необходимые лекарственные препараты.

Однако в ноябре, когда он обратился в аптеку с рецептом, необходимого лекарства в аптеке не было. И мужчина был вынужден был купить его.

Прокурор САО Курска направил в суд иск о взыскании с комитета здравоохранения Курской области 3 тысяч 667 рублей, потраченных инвалидом на покупку лекарства.

Требования прокурора суд полностью удовлетворил. Теперь государство вынуждено будет вернуть деньги инвалиду.

ИСТОЧНИК KP.RU

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