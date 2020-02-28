В Курске инвалид отсудил у государства деньги за лекарства
В прокуратуру Сеймского округа Курска пожаловался курянин. Он сообщил о нарушении его прав на своевременное обеспечение бесплатным лекарственным препаратом.
Мужчина - инвалид первой группы в связи с онкологическим заболеванием. По назначению врача должен ежедневно без перерыва принимать жизненно необходимые лекарственные препараты.
Однако в ноябре, когда он обратился в аптеку с рецептом, необходимого лекарства в аптеке не было. И мужчина был вынужден был купить его.
Прокурор САО Курска направил в суд иск о взыскании с комитета здравоохранения Курской области 3 тысяч 667 рублей, потраченных инвалидом на покупку лекарства.
Требования прокурора суд полностью удовлетворил. Теперь государство вынуждено будет вернуть деньги инвалиду.
ИСТОЧНИК KP.RU