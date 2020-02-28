2020-02-28T09:59:22+03:00
Звезды

В Курске на Театральной площади выступит Надежда Крыгина

Народная артистка поздравит курян с окончанием Масленицы
Яна ШЕЛЕСТ
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Концерт начнется в 14.00Концерт начнется в 14.00Фото: Яна ШЕЛЕСТ
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1 марта, в последний день масленичной недели на Театральной площади Курска выступит народная артистка России Надежда Крыгина. Концерт начнется в 14.00.

Также в этот день с 13.00 до 20.00 на площади будут организованы различные выставки, мастер-классы «Русь мастеровая», выступят лучшие творческие коллективы учреждений культуры и образования города и области.

Курян будут веселить скоморохи, ростовые куклы и сказочные сценические персонажи. Для молодежи выступят популярные кавер-группы. Также будут работать аттракционы. Смельчаки смогут покорить масленичный «Призовой столб». Кульминацией праздника станет сжигание шестиметрового чучела Масленицы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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