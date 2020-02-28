В Курске пройдет «Гроза»

28 Февр. 2020 2020-02-28T09:25:43+03:00

Учения пройдут в зданиях областной Администрации и областной Думы Фото: Из архива "КП"

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В рамках комплексного плана антитеррористических учений 28 февраля на территории города Курска планируется проведение командно-штабного учения «Гроза – 2020» по теме «Организация и проведение мероприятий по пресечению террористического акта на объекте органа государственной власти».

Объектами условного террористического посягательства определены здания Администрации Курской области и Курской областной Думы.

Обращаем ваше внимание на то, что возможно ограничение движения автомобильного транспорта с 7.00 до 15.00 28 февраля по улицам Луначарского и Феодосия Печерского.

ИСТОЧНИК KP.RU