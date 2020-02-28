В Курске пройдет «Гроза»
В рамках комплексного плана антитеррористических учений 28 февраля на территории города Курска планируется проведение командно-штабного учения «Гроза – 2020» по теме «Организация и проведение мероприятий по пресечению террористического акта на объекте органа государственной власти».
Объектами условного террористического посягательства определены здания Администрации Курской области и Курской областной Думы.
Обращаем ваше внимание на то, что возможно ограничение движения автомобильного транспорта с 7.00 до 15.00 28 февраля по улицам Луначарского и Феодосия Печерского.
ИСТОЧНИК KP.RU