2020-02-28T09:25:43+03:00
Общество

В Курске пройдет «Гроза»

Антитеррористические учения состоятся сегодня, 28 февраля
Яна ШЕЛЕСТ
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Учения пройдут в зданиях областной Администрации и областной ДумыУчения пройдут в зданиях областной Администрации и областной ДумыФото: Из архива "КП"
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В рамках комплексного плана антитеррористических учений 28 февраля на территории города Курска планируется проведение командно-штабного учения «Гроза – 2020» по теме «Организация и проведение мероприятий по пресечению террористического акта на объекте органа государственной власти».

Объектами условного террористического посягательства определены здания Администрации Курской области и Курской областной Думы.

Обращаем ваше внимание на то, что возможно ограничение движения автомобильного транспорта с 7.00 до 15.00 28 февраля по улицам Луначарского и Феодосия Печерского.

ИСТОЧНИК KP.RU

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