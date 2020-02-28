В Курске подростка осудили за жестокое убийство
Промышленный районный суд вынес приговор по уголовному делу против несовершеннолетнего жителя Курска. Он признан виновным в разбойном нападении, а также в убийстве.
Как установлено в суде, в декабре 2018 года 17-летний житель Железногорска был в Курске, где распивал спиртное. Прогуливаясь по улицам города в ночное время, молодой человек увидел во дворе многоэтажки втомобиль, в салоне которого сидел мужчина.
- Решив завладеть автомобилем, чтобы добраться до дома, парень вызвал водителя на улицу. Когда 42-летний мужчина вышел из машины, он нанес ему два удара ножом в грудь и в поясницу. От полученных ран мужчина скончался, - рассказали КП-Курск в прокуратуре региона.
Труп мужчины подросток вывез за пределы города и оставил на обочине дороги. Расплатившись на заправочной станции за бензин снятыми с убитого часами, он доехал до места учебы в Рыльске, а затем в Железногорск, где припарковал похищенный автомобиль рядом со своим домом.
Суд парню девять лет колонии общего режима.
В качестве компенсации морального вреда, причиненного родственникам погибшего, с него взыскано два миллиона рублей, добавили в ведомстве.
ИСТОЧНИК KP.RU