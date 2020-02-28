В Курске подростка осудили за жестокое убийство

28 Февр. 2020 2020-02-28T09:22:50+03:00

Парень расправился с мужчиной, чтобы завладеть авто, а труп выбросил на обочине

Изменить размер текста: A A

Промышленный районный суд вынес приговор по уголовному делу против несовершеннолетнего жителя Курска. Он признан виновным в разбойном нападении, а также в убийстве.

Как установлено в суде, в декабре 2018 года 17-летний житель Железногорска был в Курске, где распивал спиртное. Прогуливаясь по улицам города в ночное время, молодой человек увидел во дворе многоэтажки втомобиль, в салоне которого сидел мужчина.

- Решив завладеть автомобилем, чтобы добраться до дома, парень вызвал водителя на улицу. Когда 42-летний мужчина вышел из машины, он нанес ему два удара ножом в грудь и в поясницу. От полученных ран мужчина скончался, - рассказали КП-Курск в прокуратуре региона.

Труп мужчины подросток вывез за пределы города и оставил на обочине дороги. Расплатившись на заправочной станции за бензин снятыми с убитого часами, он доехал до места учебы в Рыльске, а затем в Железногорск, где припарковал похищенный автомобиль рядом со своим домом.

Суд парню девять лет колонии общего режима.

В качестве компенсации морального вреда, причиненного родственникам погибшего, с него взыскано два миллиона рублей, добавили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU