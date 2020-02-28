На выходных в Курске ограничат движение транспорта

28 Февр. 2020 2020-02-28T09:18:28+03:00

1 марта общественный транспорт 12.30 до 20.00 от улицы Садовой до Урицкого будет ходить по Радищева Фото: Яна ШЕЛЕСТ

Изменить размер текста: A A

В субботу и воскресенье в Курске во время проведения городских праздников будут действовать ограничения движения и парковки транспорта:

29 февраля с 10.00 до 16.30 запрещается движение на площади перед муниципальным бюджетным учреждением культуры «Центр досуга «Родина»;

1 марта с 12.30 до 20.00 будет запрещено движение всех видов транспорта по улице Ленина от пересечения с улицы Садовая до улицы Урицкого;

С 10.00 до 14.30 будет запрещено движение транспорта по правой стороне аллеи на проспекте Дериглазова.

1 марта городской общественный транспорт 12.30 до 20.00 на участке от улицы Садовой до улицы Урицкого будет ходить по улице Радищева со всеми имеющимися остановками.

Во время проведения мероприятий будет усилен контроль со стороны сотрудников ГИБДД и выставлены дополнительные посты ДПС.

ИСТОЧНИК KP.RU