2020-02-27T17:11:49+03:00
Экономика

Под Курском выращивают экзотические цветы

Альстромерии, каллы, розы и герберы растут в Фатежском районе
Яна ШЕЛЕСТ
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Цветы из фермерского хозяйства Максименко успешно реализуются в Фатеже и КурскеЦветы из фермерского хозяйства Максименко успешно реализуются в Фатеже и Курске
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Семья Максименко из Среднего Любажа Фатежского района выращивают в теплице экзотические альстромерии. В Россию эти цветы поступают в основном из Голландии, редко кто выращивает их у нас, но любажане изучили все секреты ухода. В их теплице есть также каллы, розы и герберы.

Чтобы цветы в теплице чувствовали себя хорошо, требуется много труда. Супруги Максименко теперь знают все тонкости, и заморские красавицы выглядят в их теплице не хуже, а лучше голландских.

«В разные сезоны альстромерии растут по-разному, — поясняет Сергей Максименко. — Весной от почки до цветка проходит месяц, а зимой — до 3 месяцев, так как солнца маловато. Мы, конечно, подсвечиваем растения и подогреваем теплицу. В котельной смонтировано оборудование, которое автоматически подает тепло».

Цветы из фермерского хозяйства Максименко успешно реализуются в Фатеже и Курске.

ИСТОЧНИК KP.RU

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