2020-02-27T16:58:48+03:00
Происшествия

Пропавшего курского подростка нашли в Подмосковье

16-летний парень ушел из дома еще три недели назад
Ольга ДАНИЛОВА
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Парня нашли в Московской областиПарня нашли в Московской областиФото: Светлана ВОЛКОВА
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Сотрудниками полиции найден пропавший 16-летний молодой человек из Суджанского района.

- В Московской области сотрудники ГИБДД, находясь на маршруте патрулирования, в одном из автомобилей заметили молодого человека, подходящего под описание. Таким образом парня удалось найти, - рассказали КП-Курск в УМВД России по Курской области.

По предварительной информации, в Подмосковье парень добрался из Курской области на попутном транспорте.

Сейчас здоровью молодого человека ничего не угрожает, его доставляют в Курск, уточнили в УМВД.

Сотрудники полиции выражают благодарность всем, кто принимал участие в поисках!

До этого УМВД разослало ориентировки на пропавшего парня, который еще 6 февраля ушел из дома в Суджанском районе и его место нахождения было неизвестно. Сообщалось также, что подросток может нуждаться в медицинской помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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