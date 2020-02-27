Пропавшего курского подростка нашли в Подмосковье
Сотрудниками полиции найден пропавший 16-летний молодой человек из Суджанского района.
- В Московской области сотрудники ГИБДД, находясь на маршруте патрулирования, в одном из автомобилей заметили молодого человека, подходящего под описание. Таким образом парня удалось найти, - рассказали КП-Курск в УМВД России по Курской области.
По предварительной информации, в Подмосковье парень добрался из Курской области на попутном транспорте.
Сейчас здоровью молодого человека ничего не угрожает, его доставляют в Курск, уточнили в УМВД.
Сотрудники полиции выражают благодарность всем, кто принимал участие в поисках!
До этого УМВД разослало ориентировки на пропавшего парня, который еще 6 февраля ушел из дома в Суджанском районе и его место нахождения было неизвестно. Сообщалось также, что подросток может нуждаться в медицинской помощи.
ИСТОЧНИК KP.RU