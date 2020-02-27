В курском драмтеатре покажут премьеру

27 Февр. 2020 2020-02-27T15:36:36+03:00

Изменить размер текста: A A

В последний день уходящей зимы курян ждет замечательное событие - премьера спектакля по пьесе известного русского писателя Леонида Андреева "Тот, кто получает пощечины". Режиссер - Наталья Людскова (г. Москва). В спектакле занятызаслуженные артисты России Эдуард Баранов, Виктор Зорькин, Александр Швачунов.

Куряне увидят на сцене любимых актеровФото: Светлана ВОЛКОВА

Действие происходит в одном из больших городов Франции. В цирк папаши Брике приходит некий господин «не первой молодости, но живым, смелым и несколько странным лицом». По нему видно, что он человек из общества, но господин, предпочитая остаться инкогнито, выражает желание стать клоуном, получающим на манеже пощёчины. Хозяин нехотя принимает его, и вскоре выясняется, что клоун под псевдонимом Тот пользуется бешеной популярностью у публики и расположением всей труппы. Смех, аплодисменты, признание и алые следы от пощечин… Но кто же все-таки скрывается за маской клоуна?

В спектакле заняты Роман Борзенков, Юлия Высочиненко, Дмитрий Жуков, Максим Карпович, Ольга Легонькая, Мария Нестерова и другие актерыФото: Светлана ВОЛКОВА

Это спектакль о человеческой страсти и боли, об эгоизме, о предательстве, об одиночестве, о жалости, о грубости, о безразличии и ненависти, о несбыточных мечтах… История печального клоуна, искавшего вечную чистую любовь …

Практически все билеты на премьеру уже распроданыФото: Светлана ВОЛКОВА

Пьеса была написана Андреевым более ста лет назад, в 1915 году, и вскоре была поставлена. В 1924 году произведение экранизировали в США, картина стала классикой немого кино.

Спектакль "Тот, кто получает пощечины".

ИСТОЧНИК KP.RU