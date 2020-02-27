2020-02-27T15:36:36+03:00
Звезды

В курском драмтеатре покажут премьеру

29 февраля зрители смогут увидеть постановку "Тот, кто получает пощечины" по пьесе Леонида Андреева [фото, видео]
Ольга ДАНИЛОВА
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Это тонкая и пронзительная постановкаЭто тонкая и пронзительная постановкаФото: Светлана ВОЛКОВА
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В последний день уходящей зимы курян ждет замечательное событие - премьера спектакля по пьесе известного русского писателя Леонида Андреева "Тот, кто получает пощечины". Режиссер - Наталья Людскова (г. Москва). В спектакле занятызаслуженные артисты России Эдуард Баранов, Виктор Зорькин, Александр Швачунов.

Куряне увидят на сцене любимых актеров Фото: Светлана ВОЛКОВА

Куряне увидят на сцене любимых актеровФото: Светлана ВОЛКОВА

Действие происходит в одном из больших городов Франции. В цирк папаши Брике приходит некий господин «не первой молодости, но живым, смелым и несколько странным лицом». По нему видно, что он человек из общества, но господин, предпочитая остаться инкогнито, выражает желание стать клоуном, получающим на манеже пощёчины. Хозяин нехотя принимает его, и вскоре выясняется, что клоун под псевдонимом Тот пользуется бешеной популярностью у публики и расположением всей труппы. Смех, аплодисменты, признание и алые следы от пощечин… Но кто же все-таки скрывается за маской клоуна?

В спектакле заняты Роман Борзенков, Юлия Высочиненко, Дмитрий Жуков, Максим Карпович, Ольга Легонькая, Мария Нестерова и другие актеры Фото: Светлана ВОЛКОВА

В спектакле заняты Роман Борзенков, Юлия Высочиненко, Дмитрий Жуков, Максим Карпович, Ольга Легонькая, Мария Нестерова и другие актерыФото: Светлана ВОЛКОВА

Это спектакль о человеческой страсти и боли, об эгоизме, о предательстве, об одиночестве, о жалости, о грубости, о безразличии и ненависти, о несбыточных мечтах… История печального клоуна, искавшего вечную чистую любовь …

Практически все билеты на премьеру уже распроданы Фото: Светлана ВОЛКОВА

Практически все билеты на премьеру уже распроданыФото: Светлана ВОЛКОВА

Пьеса была написана Андреевым более ста лет назад, в 1915 году, и вскоре была поставлена. В 1924 году произведение экранизировали в США, картина стала классикой немого кино.

Спектакль "Тот, кто получает пощечины".

ИСТОЧНИК KP.RU

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