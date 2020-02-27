2020-02-27T15:07:02+03:00
Происшествия

За сутки мошенники похитили у курян около двух миллионов рублей

Подозреваемые устанавливаются
Яна ШЕЛЕСТ
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По всем фактам проводятся проверки и устанавливаются подозреваемыеПо всем фактам проводятся проверки и устанавливаются подозреваемыеФото: Из архива "КП"
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За сутки куряне поделились с мошенниками своими сбережениями почти на два миллиона рублей. 53-летней жительнице Курска месяц звонили с разных номеров с предложением начать зарабатывать на брокерской площадке. Для этого необходимо было открыть счет и зачислить на него деньги, которые и станут первой ставкой. Женщина взяла деньги в долг и «внесла на счет» 870 тысяч рублей. Мошенники тут же перестали выходить на связь.

53-летний житель Пристенского района лишился 200 тысяч рублей. Мужчина поверил мошенникам, что с его карты незаконно переводят деньги. Он не стал лично обращаться по телефону банка и сообщил звонившим данные, необходимые для входа в личный кабинет.

31-летняя курянка, предоставив мошенникам информацию для входа в личный кабинет, лишилась 148 тысяч рублей. И только после получения сообщения о снятии денег, поняла, что стала жертвой обмана и обратилась в полицию.

По всем фактам проводятся проверки и устанавливаются подозреваемые. Потерпевшие признались, что ранее слышали о фактах мошенничеств, однако желание быстрых заработков оказалось сильней.

ИСТОЧНИК KP.RU

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