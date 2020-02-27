2020-02-27T14:44:56+03:00
Общество

В Курске продолжаются Масленичные гулянья

Основные мероприятия разворачиваются прямо сейчас на Театральной площади [фото, видео]
Ольга ДАНИЛОВА
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Игры и забавы ждут курян в центре городаИгры и забавы ждут курян в центре городаФото: Светлана ВОЛКОВА
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Сегодня четверг или «Разгуляй» - еще один день Широкой Масленицы. На Руси в этот день прекращали хозяйственные работы и начинали гулянья. И молодые, и старые выходили на улицу, чтобы покататься на санях, понаблюдать за кулачными боями, битвами за снежные города, или стать их участниками, поколядовать. В этот день жгли костры и прыгали через них.

Гулянья проходят каждый день, вплоть до воскресенья Фото: Светлана ВОЛКОВА

Гулянья проходят каждый день, вплоть до воскресеньяФото: Светлана ВОЛКОВА

С 18.00 до 20.00 начнется показ театрализованного представления, подготовленного Курским музыкальным колледжем имени Г.В. Свиридова.

На Театральной площади можно отведать шашлыков и блинов Фото: Светлана ВОЛКОВА

На Театральной площади можно отведать шашлыков и блиновФото: Светлана ВОЛКОВА

Также на Театральной площади работать игровая зона «Озорные потехи», спортивная зона «Молодецкие забавы». Кроме этого будет открыта «Лавка мастеров», где любой желающий сможет изготовить поделки, к примеру, смастерить куклу-оберег для своего дома. Ну и конечно, все кто придет на площадь, смогут отведать вкусных блинов.

Каждый день на этом месте - новая программа Фото: Светлана ВОЛКОВА

Каждый день на этом месте - новая программаФото: Светлана ВОЛКОВА

Также здесь проходят различные мастер-классы, представлена кожлянская игрушка, работает карусель!

Масленичные гулянья на Театральной площади.

ИСТОЧНИК KP.RU

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