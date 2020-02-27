2020-02-27T14:19:08+03:00
Общество

Врачи дали курянам рекомендации о правильном питании во время поста

Доктора советуют перейти на семечки и грибы
Ольга ДАНИЛОВА
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Великий пост - один из самых строгих в православииВеликий пост - один из самых строгих в православииФото: Светлана ВОЛКОВА
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Этой теме был посвящен брифинг главного врача Центра медицинскойпрофилактики Курской области Ларисы Уваровой.

Великий пост - один из самых строгих в православии. Многие планируют соблюдать его по всем правилам, но к 40-дневному воздержанию от мясных и молочных продуктов надо подходить осознанно и ответственно, чтобы не навредить здоровью.

С точки зрения медицины для человека полезно временно перейти на облегченную пищу. Однако постящиеся не должны забывать, что белковые продукты в рационе обязательны; это так называемый «строительный материал» организма. Прекрасными источниками растительного белка являются орехи, семечки, бобовые, грибы, крупы, хлеб, соевые продукты. Полезно умеренное потребление сухофруктов - кураги, чернослива, фиников. Вместо быстрых углеводов (макароны, картофель) нужно отдать предпочтение свежим или термически обработанным овощам.

- Важно не голодать и постараться спланировать питание так, чтобы не было больших перерывов между приемами пищи. В этом случае пищеварительная система скорее и лучше адаптируется к растительному рациону, - отметила Лариса Уварова..

ИСТОЧНИК KP.RU

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