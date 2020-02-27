Первый самолет из Курска в Крым полетит 26 мая

27 Февр. 2020 2020-02-27T13:02:59+03:00

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Летом из Курска можно будет улететь в Симферополь. Первый прямой рейс запланирован на 26 мая. Продажа билетов уже началась. Осуществлять перевозку пассажиров будет авиакомпания «ИрАэро».

Полеты будут выполняться один раз в неделю по вторникам на самолетах Sukhoi Superjet 100. Вылет из Симферополя в 16:30, прилет в Курск - 18:30. Время в пути составит два часа. Обратный рейс: вылет из Курска в 19:30, прилет в Симферополь - 21:30. Летнее расписание полетов по данному маршруту будет действовать до 29 сентября 2020 года.

Приобрести билеты на рейсы в Симферополь и узнать их стоимость можно на сайте www.iraero.ru. Бесплатный номер телефона для справок в России: 8 (800) 707-49-96.

ИСТОЧНИК KP.RU