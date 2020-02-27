Курские гимнастки вернулись с медалями
Накануне в Старом Осколе прошли соревнования по художественной гимнастике «Весенние Звездочки». Воспитанницы ДЮСШ № 2 Курска привезли домой множество наград.
Так, «золото» у Александры Молчановой, Ангелины Никитиной, Лели Черниковой, Софии Горбулиной, Алины Погребной, Полины Гараниной, Марии Лукьянчиковой. Серебряные медали получили Александра Дорохина, Алина Саввина, Анастасия Кулешова, Анна Хомякова, Екатерина Константинова, Дарья Локтионова, Анастасия Чугунова, Дарья Потапова. Бронзовых наград удостоились Варвара Торубарова, София Горбатова, Анастасия Волосникова.
ИСТОЧНИК KP.RU