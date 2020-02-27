Под Курском водитель врезался в дерево и сбежал
ДТП произошло в Большесолдатском районе
Водителя разыскала полицияФото: Из архива "КП"
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26 февраля примерно в 19:00 50-летний водитель автомобиля ВАЗ-21063, двигаясь по улице 60 лет Победы в деревне 1-я Косторная со стороны села Любимовка, по предварительным данным, не справился с управлением. Машина съехала в кювет и врезалась в дерево.
В результате ДТП 62-летний пассажир получил травмы. Водитель с места происшествия сбежал. Потом его разыскала полиция, от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения он отказался.
ИСТОЧНИК KP.RU