2020-02-27T11:29:26+03:00
Происшествия

Под Курском перевернулись два автомобиля

Одно ДТП произошло в Дмитриевском районе, а другое – в Черемисиновском
Яна ШЕЛЕСТ
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Водители и один пассажир получили раненияВодители и один пассажир получили раненияФото: Из архива "КП"
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26 февраля примерно в 00:50 33-летний водитель «Тойоты Камри» ехал по автодороге ТроснаКалиновка – город Дмитриев. На втором километре трассы он, по предварительным данным, не справился с управлением и съехал в кювет по ходу движения, где автомобиль перевернулся.

В результате ДТП водитель и 30-летняя пасссажирка получили ранения, сообщили в УГИБДД УМВД по Курской области.

Похожее ДТП произошло 26 февраля примерно в 17:22 на первом километре автодороги Черемисиново – Подлесье. 52-летний водитель автомобиля «Джилли – МК» в состоянии алкогольного опьянения не справился с управлением.

Автомобиль съехал в кювет и перевернулся. Водитель получил травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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