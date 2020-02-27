2020-02-27T10:38:10+03:00
Общество

Несовершеннолетний экстремист из Курской области заплатит штраф

Парень разместил в интернете запрещенный видеоролик
Яна ШЕЛЕСТ
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Парень разместил в сети запрещенный видеороликПарень разместил в сети запрещенный видеороликФото: Из архива "КП"
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В Железногорскую межрайонную прокуратуру из Центра по противодействию экстремизму УМВД России по Курской области поступил материал проверки в отношении несовершеннолетнего. На своей странице в соцсети парень разместил видеоролик с признаками возбуждения розни, вражды, ненависти по отношению к группе лиц, объединенных по признаку национальности.

В соответствии с Федеральным законом «О противодействии экстремистской деятельности» на территории Российской Федерации запрещается распространение экстремистских материалов, а также их производство или хранение в целях распространения.

На основании постановления Железногорского межрайонного прокурора на несовершеннолетнего наложили штраф в размере пяти тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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