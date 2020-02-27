2020-02-27T10:23:43+03:00
Общество

В Курской области начали готовиться к паводку

В этом году сложной ситуации с половодьем не прогнозируется
Яна ШЕЛЕСТ
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Максимальный уровень подъема воды ожидается ниже средних многолетних значенийМаксимальный уровень подъема воды ожидается ниже средних многолетних значенийФото: Яна ШЕЛЕСТ
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Подготовку к весеннему половодью обсудили на заседанию комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности администрации Курской области. Спасатели сообщили, что в этом году сложной паводковой ситуации не прогнозируется. Максимальный уровень подъема воды ожидается ниже средних многолетних значений.

Под особым вниманием остается Курск, где возможно подтопление приусадебных участков 1001 жилого дома. Также в зоне риска подъездная дамба в селе Износково Рыльского района и четыре низководных автомобильных моста в Глушковском, Льговском и Солнцевском районах.

Для контроля паводковой обстановки используются 12 стационарных гидропостов Росгидромета, при необходимости задействуют временный водомерный пост. Для ликвидации возможных последствий подготовлены 5461 человек личного состава. Также в районах разработаны планы противопаводковых мероприятий, под контролем состояние гидротехнических сооружений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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