В Курске прошел смотр качества сгущенки

27 Февр. 2020 2020-02-27T10:09:41+03:00

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Сравнительный смотр качества сладкого продукта прошел в одном из супермаркетов. Мероприятие приурочено ко Всемирному дню защиты прав потребителей, который отмечается 15 марта.

На суд экспертов и покупателей были представлены девять образцов из девяти регионов: Курской, Брянской, Белгородской, Орловской, Воронежской, Смоленской, Вологодской областей, Краснодарского и Красноярского краев. Перед дегустацией всю сгущенку проверили в лаборатории на соответствие требованиям ГОСТа.

Четыре образца вызвали серьезные нарекания специалистов. Лакомство из Смоленской области (ООО «Промконсервы») оказалось менее жирным, чем положено по стандарту, и слишком жидким, как и продукт из Орловской области («Верховский молочно-консервный завод»). «Назаровское молоко» из Красноярского края и сгущёнка из Брянской области (ООО «Брасовские сыры») имеют в составе растительные жиры; это серьезное нарушение. У некоторых из этих производителей есть проблемы и с маркировкой.

Но все образцы, несмотря на нюансы, абсолютно безопасны. Каждый из них получил свой номер: куряне пробовали и голосовали за понравившийся. В рейтинге покупателей лидирует сгущенное молоко «Алексеевское» из Белгородской области, второе место у Льговского молочно-консервного комбината (Курская область), третье – у «Коровки из Кореновки» (Краснодарский край).

- Смотр направлен на то, чтобы донести информацию до потребителя о качественных продуктах, чтобы предотвратить поступление фальсифицированных и некачественных товаров на прилавки. После мероприятия в торговые точки, где были обнаружены товары с нареканиями, будут написаны соответствующие письма. Дальше они действуют следующим образом: либо снимают партию с продажи, либо вообще разрывают договор с поставщиком, - прокомментировала начальник управления торговли комитета промышленности, торговли и предпринимательства Курской области Ирина Трощинская.

Качественный товар после смотра и дегустации будут рекомендовать торговым сетям, поэтому добросовестные производители смогут расширить поставки.

ИСТОЧНИК KP.RU