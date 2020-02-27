2020-02-27T10:09:41+03:00
Экономика

В Курске прошел смотр качества сгущенки

Потребители определили лучший продукт
Ольга ДАНИЛОВА
Поделиться:
В Курске тест-драйвы продуктов проходят постоянноВ Курске тест-драйвы продуктов проходят постоянноФото: Светлана ВОЛКОВА
Изменить размер текста:

Сравнительный смотр качества сладкого продукта прошел в одном из супермаркетов. Мероприятие приурочено ко Всемирному дню защиты прав потребителей, который отмечается 15 марта.

На суд экспертов и покупателей были представлены девять образцов из девяти регионов: Курской, Брянской, Белгородской, Орловской, Воронежской, Смоленской, Вологодской областей, Краснодарского и Красноярского краев. Перед дегустацией всю сгущенку проверили в лаборатории на соответствие требованиям ГОСТа.

Четыре образца вызвали серьезные нарекания специалистов. Лакомство из Смоленской области (ООО «Промконсервы») оказалось менее жирным, чем положено по стандарту, и слишком жидким, как и продукт из Орловской области («Верховский молочно-консервный завод»). «Назаровское молоко» из Красноярского края и сгущёнка из Брянской области (ООО «Брасовские сыры») имеют в составе растительные жиры; это серьезное нарушение. У некоторых из этих производителей есть проблемы и с маркировкой.

Но все образцы, несмотря на нюансы, абсолютно безопасны. Каждый из них получил свой номер: куряне пробовали и голосовали за понравившийся. В рейтинге покупателей лидирует сгущенное молоко «Алексеевское» из Белгородской области, второе место у Льговского молочно-консервного комбината (Курская область), третье – у «Коровки из Кореновки» (Краснодарский край).

- Смотр направлен на то, чтобы донести информацию до потребителя о качественных продуктах, чтобы предотвратить поступление фальсифицированных и некачественных товаров на прилавки. После мероприятия в торговые точки, где были обнаружены товары с нареканиями, будут написаны соответствующие письма. Дальше они действуют следующим образом: либо снимают партию с продажи, либо вообще разрывают договор с поставщиком, - прокомментировала начальник управления торговли комитета промышленности, торговли и предпринимательства Курской области Ирина Трощинская.

Качественный товар после смотра и дегустации будут рекомендовать торговым сетям, поэтому добросовестные производители смогут расширить поставки.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Под Курском перевернулись два автомобиля
Несовершеннолетний экстремист из Курской области заплатит штраф
В Курской области начали готовиться к паводку
В Курске прошел смотр качества сгущенки
На Северном фасе Курской Дуги пройдет фестиваль исторической реконструкции
Под Курском горел дом
В Курской области потеплеет до девяти градусов
В Черноземье пьяный хозяин на глазах у детей выкинул щенка из окна пятого этажа
Курских учителей обучают навыкам здорового образа жизни
Семь курских улиц останутся без тепла
Пьяный курянин обозвал в больнице полицейского
В Курской области за неуплату налогов осудили директора компании
Иностранцам в Курскую область разрешили въезжать в упрощенном порядке
В Курской области из-за ОРВИ закрыли школу и 13 классов
Под Курском загорелся жилой дом
Курский рапирист выиграл «золото» командных соревнований первенства Европы