2020-02-27T09:21:01+03:00
Общество

На Северном фасе Курской Дуги пройдет фестиваль исторической реконструкции

Ожидается не менее 150 участников и 15 единиц техники, в том числе танки Т-34 и бронетранспортеры
Ольга ДАНИЛОВА
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В регионе предлагают воплотить несколько проектовВ регионе предлагают воплотить несколько проектовФото: Светлана ВОЛКОВА
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Повышение туристической привлекательности региона обсудили в Доме Советов. В области практически разработан проект стратегии развития туризма до 2030 года. В будущем ее представят на общественное обсуждение.

В 2019 году финансирование сферы туризма в Курской области составило 17 млн 340 тыс рублей. Наиболее популярными маршрутами остаются Северный фас Курской Дуги, посещение Марьино и Рыльска, Коренной пустыни.

- В прошлом году во время проекта «Открывай родной край» организовано 75 автобусных экскурсий, приняли участие почти шесть тысяч детей. В рамках гастрономического туризма организовано пять тематических экспедиций, - сообщил Сергей Котляров, председатель комитета молодежной политики и туризма Курской области.

12 июля запланирован фестиваль исторической реконструкции вблизи мемориального комплекса «Ангел мира» в Фатежском районе. Для участия привлекут военно-исторические клубы других регионов. Ожидается не менее 150 реконструкторов и 15 единиц техники, в том числе танки Т-34 и бронетранспортеры.

- Мы хотим провести военно-историческую реконструкцию, где попытаемся максимально близко воссоздать тот дух, показать, как жили и воевали люди на Северном фасе Курской дуги. Это будет один день, бой за высоту 269. Атмосферу хотим представить до мелочей – вплоть до формы, пуговиц, причесок. Чтобы люди, которые туда приедут, окунулись и увидели частицу того, что происходило 75 лет назад, - отметил Владимир Некрасов, командир поискового отряда «Высота».

Еще один проект предлагает воплотить один из предпринимателей. Он инициирует строительство парка-музея на острове «Палея» в Курске. На территории могут разместить тематические площадки разных исторических времен, начиная с 10 века, а также построить Курский Кремль. Помимо того, площадка станет базой для ежегодного фестиваля «Ратный град».

- Это место может стать мощным центром событийного туризма. Не только внутреннего, наверняка привлечет жителей других регионов. На территории острова можно разместить несколько строений, кузню, подворья, исторический лагерь. Первичные работы я готов взять на себя, - уточнил Андрей Штефан, учредитель КРО Общероссийского общественного движения военно-исторических клубов России.

Но важно найти инвесторов, готовых поддержать задумку. Также предстоит изучить возможность использования территории острова для парка-музея, предусмотрев альтернативные площадки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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