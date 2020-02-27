2020-02-27T08:50:04+03:00
Происшествия

Под Курском горел дом

ЧП произошло в Дмитриевском районе
Ольга ДАНИЛОВА
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К счастью, пострадавших нетК счастью, пострадавших нетФото: Из архива КП.
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В 20:20 26 февраля в ГУ МЧС России по Курской области поступило сообщение о пожаре в жилом доме в деревне Киликино Дмитриевского района.

По данным МЧС по прибытии в 20:40 пожарные приступили к ликвидации загорания. Пожар локализован в 20:44, ликвидирован в 20:48.

В результате пожара в деревянном доме размером 35 "квадратов" повреждена комната и вещи.

Пострадавших нет.

Ущерб и причина пожара устанавливаются.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Курской области 8-4712-51-00-22.

ИСТОЧНИК KP.RU

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