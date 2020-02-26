2020-02-26T14:32:32+03:00
Экономика

В Курской области стартуют массовые уроки «Финансовой грамотности» для пожилых

Занятия будут проходить в форме интерактивного телемоста [фото, видео]
Светлана ВОЛКОВА
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Евгений Овсянников рассказал об основных направлениях финансового просвещения в регионеЕвгений Овсянников рассказал об основных направлениях финансового просвещения в регионеФото: Светлана ВОЛКОВА
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Реализация проекта «Финансовая грамотность» продолжается в Курской области. О планах на этот год журналистам рассказал Управляющий Курским отделением Банка России Евгений Овсянников.

- Важным направлением работы является финансовое просвещение пенсионеров, замещающих семей. Так, в Курской области уже стартовали уроки «Финансовой грамотности» для пожилых, которые проводятся в форме интерактивного телемоста, что позволяет подключить к ним людей, проживающих в самых отдаленных районах области. В планах – привлечь к этой работе и Центры социального обслуживания. До этого в Курской области был успешно реализован проект по финансовому просвещению старшеклассников. Наш регион стал лидером по внедрению онлайн-уроков. Важным направлением становится и внедрение такого рода онлайн-занятий, но в более углубленном формате в плане информирования о формах финансового мошенничества, для детей, которые учатся в школах-интернатах.

Несмотря на многообразие тем проекта «Финансовая грамотность», наибольший интерес у курян вызывает тема защиты от финансового мошенничества.

Тема вызвала интерес у журналистов Фото: Светлана ВОЛКОВА

Тема вызвала интерес у журналистовФото: Светлана ВОЛКОВА

Как отметил Евгений Овсянников, куряне стали более информированными о способах финансового мошенничества. Соответственно, реже попадаются на удочку мошенников, которые пытаются получить персональные данные с целью незаконного обогащения. Хотя случаи, когда преступники снимают деньги с чужих счетов, все еще встречаются довольно часто.

- В случае, если вы не сообщали свои данные и реквизиты мошеннику и можете это доказать, полную ответственность за незаконный перевод средств несет банк, - уточнил Евгений Овсянников.

Будьте осторожны с любыми финансовыми инструментами, рекомендует Банк России Фото: Светлана ВОЛКОВА

Будьте осторожны с любыми финансовыми инструментами, рекомендует Банк РоссииФото: Светлана ВОЛКОВА

В целом курянам советуют более осторожно обращаться со всеми финансовыми инструментами, будь то это кредит или обычная пластиковая карта. В частности, современные банковские карты, оснащенные системой бесконтактного платежа, не рекомендуют даже на минуту давать в чужие руки, например, при проведении расчетов будь то в маршрутке или в кафе. А номер «горячей линии» банка, указанный на обратной стороне пластика, всегда должен быть под рукой, чтобы иметь возможность в любой момент заблокировать карту, если по ней прошел несанкционированный платеж.

Курское отделение Банка России готовит также масштабный проект к юбилею Победы в Великой Отечественной войне. Уже создана специальная экспозиция, посвященная экономике Победы. Увидеть ее можно будет на разных площадках Курской области в течение этого года.

Управляющий Курским отделением Банка России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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