2020-02-26T14:08:51+03:00
Происшествия

В Курске рыбаки выходят на лед, несмотря на запрет

Во время рейда с водоема удалили 16 человек
Яна ШЕЛЕСТ
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Выезд на неокрепший лед транспорта и выход населения запрещенВыезд на неокрепший лед транспорта и выход населения запрещенФото: Яна ШЕЛЕСТ
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Погода в Курской области по-прежнему остается неустойчивой. Оперативные группы Управления по делам ГО и ЧС города Курска и администраций округов проводят рейды по контролю за водоемами города. С тонкого льда на неделе удалили 16 рыбаков, еще 15 человек проинструктировали о действующем запрете выхода на лед и правилах безопасного поведения на берегу.

Напоминаем, колебание температуры от слабо отрицательных значений ночью до слабо положительных в дневное время способствует таянию льда. Выпавший снег также создает дополнительные риски: он маскирует полыньи и препятствует росту ледяного покрова.

— Не выходите на тонкий лед! Это опасно для жизни! Не оставляйте детей без присмотра у водоемов! – обращается к курянам Управление по делам ГО и ЧС города Курска.

Как сообщалось ранее, 26 января в Сеймском округе Курска утонули две школьницы. Девочки зашли на лед, но ледяная корка треснула, одна девочка стала тонуть, а вторая бросилась ей на помощь. В итоге оба ребенка погибли.

1 февраля в Курске на техническом пруду провалился под лед и утонул рыбак. Глава города Виктор Карамышев подписал распоряжение о мерах по обеспечению безопасности людей на водных объектах Курска, в соответствии с которым выезд на неокрепший лед транспорта и выход населения запрещен.

ИСТОЧНИК KP.RU

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