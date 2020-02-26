Курянин ударил в лицо ДПСника

26 Февр. 2020 2020-02-26T13:39:43+03:00

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СК завел уголовное дело против 34-летнего мужчины, подозреваемого по части 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

По версии следствия 31 января примерно в 23 часа 30 минут мужчина пьяным вел автомобиль. Его остановили сотрудниками ДПС ОМВД России по Октябрьскому району. Это произошло на улице в деревне Плотава Октябрьского района. Водитель стал сопротивляться, не желая быть привлеченным к административной ответственности, и ударил кулаком в лицо сотруднику ДПС.

По делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование продолжается, добавили в СК.

ИСТОЧНИК KP.RU