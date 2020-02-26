2020-02-26T12:52:50+03:00
Происшествия

У курского студента в медучреждении украли куртку с деньгами

Полиция установила подозреваемого
Яна ШЕЛЕСТ
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Часть похищенных денег злоумышленник выдал вместе с портмонеЧасть похищенных денег злоумышленник выдал вместе с портмонеФото: Из архива "КП"
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В полицию обратился молодой человек и сообщил, что у него в одном из медицинских учреждений Курска пропало зимнее пальто, в котором лежали 20 тысяч рублей. Парень оставил одежду в гардеробе и по невнимательности не вытащил из кармана портмоне.

Оперативники выяснили, что пальто забрал 23-летний молодой человек. Его личность быстро установили. На опросе парень сообщил, что по ошибке забрал чужое пальто. Однако на кадрах видеонаблюдения было отчетливо видно, как злоумышленник выбирал разную одежду, проверяя карманы, и забрал то пальто, в котором нашел кошелек.

Часть похищенных денег злоумышленник выдал вместе с портмоне. Теперь он стал фигурантом уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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