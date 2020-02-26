В Курске пройдет II Международный конкурс имени Виктора Гридина

26 Февр. 2020 2020-02-26T12:25:28+03:00

Вход на все мероприятия свободный по пригласительным билетам

В нем примут участие более 120 музыкантов

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С 28 февраля по 3 марта в Курске пройдет II Международный конкурс имени народного артиста РФ Виктора Гридина. В нем примут участие более 120 баянистов и аккордеонистов из 30 регионов России, а также из Донецка и Луганска, Украины, Белоруссии и Сербии.

Курскую область представят пять исполнителей, это обучающиеся Обоянской детской школы искусств и студенты Курского музыкального колледжа имени Г.В. Свиридова. Торжественное открытие конкурса состоится 28 февраля в 18:00 в зале Курской государственной филармонии (ул. Перекальского, 1).

Зрители увидят концертные выступления членов жюри и лауреатов прошлого года Сергея Садового и Александра Камелькова в сопровождении оркестра русских народных инструментов имени В.Ф. Гридина Курской государственной филармонии.

Закрытие конкурса и гала-концерт лауреатов пройдут 3 марта в 14:00 в зале Курской государственной филармонии (ул. Перекальского, 1). Вход на все мероприятия свободный по пригласительным билетам.

ИСТОЧНИК KP.RU