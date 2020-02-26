2020-02-26T11:17:06+03:00
Звезды

В Курске открывается рукотворная выставка

В экспозиции будет представлено более двух десятков работ
Яна ШЕЛЕСТ
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Выставка продлится до 30 мартаВыставка продлится до 30 марта
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26 февраля в 13.00 в Центральной городской библиотеке им. Ф.А. Семенова в рамках литературно-эстетического проекта «Библиогалерея» состоится открытие выставки творческих работ «Рукотворное чудо» воспитанников Центра прикладного творчества ремесел «Школа мастеров».

В экспозиции будет представлено более двух десятков работ, выполненных в различных техниках: керамика, пирография, батик, резьба по дереву. Тематика работ разнообразна: сказочные сюжеты, патриотическая и православная тематика.

Особое место займут уникальные русские деревянные игрушки известного мастера декоративно-прикладного искусства Ольги Данильченко. Автор - член Московской ремесленной палаты, постоянный участник выставок и фестивалей декоративно-прикладного творчества, награждена двумя медалями за развитие народного искусства.

Все желающие смогут принять участие в мастер-классе по традиционным народным ремёслам и собственноручно изготовить оригинальный сувенир.

Выставка продлится до 30 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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